Já começou! Babado Novo, Brown e mais: veja detalhes do 1º dia do CarnaSal

Quem achou que as fortes chuvas, que atingiram a capital baiana desde o sábado (16), iriam atrapalhar a folia, a animação e o brilho do primeiro dia de Carnasal, se enganou. À tarde/noite foi de tempo firme e muita música com inúmeras atrações tradicionais do Carnaval de Salvador. Os portões foram abertos às 15h e o público já estava com todo o gás para relembrar os melhores momentos da folia.

Ana Cláudia Bittencourt estava com 2 amigos! Ela descreveu bem o sentimento do primeiro dia de festa. “Amo Saulo, Parangolé, super empolgada com a energia de estar no Carnaval de verdade com trio elétrico, a galera vibrando…”, disse.

A abertura do evento foi realizada com Mari Antunes, comandante da banda Babado Novo. A artista estava radiante com o look néon cheio de adereços. Em entrevista ao iBahia, ela contou o show foi preparado de maneira especial.

A banda Babado Novo subiu ao palco ao som de “Janeiro a Janeiro”, da banda Limão Com Mel. Em seguida, Mari Antunes agitou os foliões presentes no CarnaSal com um pout-porri dos maiores sucessos do grupo como “Bola de Sabão”, “Cai Fora”, “Caranguejo”, “Lirirrixa”, “Amor Perfeito”, “Me Chama de Amor”, entre outros. “Descidinha” também marcou presença no setlist do grupo.

O segundo a se apresentar no CarnaSal foi o cantor Jau. Pouco antes de subir de comandar o ‘pranchão’, o artista conversou com o iBahia e dividiu seu principal sentimento acerca do evento. “Eu acho que esse é o momento de se abraçar. Eu tenho que cantar coisas que as pessoas cantem comigo, as pessoas querem cantar junto. Faz muito tempo que a gente ficou separado e o repertório está muito voltado pra alegria e pro abraço”, disse ele.

Aos risos, ele ainda relembrou um perrengue que passou no Carnaval de 2020. “Quando eu entrei no Campo Grande, o trio parou. Aí quando o trio começou a andar, parou o som, uma zica da zorra…mas no final deu tudo certo”, contou.