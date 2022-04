Jazz, sarau e tributo a Belchior marcam semana cultural do Bistrô das Artes

Fotos: Ligia Rizerio/Divulgação

A programação cultural do Bistrô das Artes recebe, de quarta (13) a sexta (15), apresentações de bossa nova, jazz, tributo a Belchior e mais. O espaço, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, funciona como restaurante e também como uma galeria de arte.

A abertura da agenda é na quarta-feira (13) com o Sarau do Bistrô, com Daniel Farias e Ana Barroso. A quinta-feira (14) recebe uma apresentação que mistura bossa nova e jazz, reunindo o trio H+2R, formado por Hamilton Pamplona, Ricardo Melo e Rui Mantur.

Na sexta (15), poucos dias antes de completar 5 anos de sua morte, Belchior ganha um tributo do cantor Dorea, acompanhado somente do violão e das memórias das canções do cantor e compositor cearense.

A programação do Bistrô das Artes é iniciada sempre às 20h, com cobrança de R$ 20 de couvert artístico. O espaço funciona de quarta a domingo, das 10h às 21h, com opções que vão de brunch ao jantar, passando pelo almoço e happy hour.

Agenda Cultural Bistrô das Artes

Quando? De quarta-feira (13) a sexta-feira (15), às 20h

Onde? R. do Carmo, 8 – Santo Antônio Além do Carmo

Quanto? R$ 20 (couvert)

Programação:

Sarau do Bistrô com Daniel Farias e Ana Barroso

13 de abril (quarta-feira), às 20h

Couvert: R$ 20

Improviso de Bossa Nova e Jazz com o trio H+2R

14 de abril (quinta-feira), às 20h

Couvert: R$ 20

Tributo a Belchior por Dorea

15 de abril (sexta-feira), 20h

Couvert: R$ 20

