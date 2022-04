Jequié: operação termina com dois presos e um morto

Dois revólveres, dezenas de munições, 670 gramas de pasta base de cocaína e três balanças foram apreendidos com dois suspeitos de integrar um grupo criminoso, com autuação em vários bairros de Jequié. O flagrante foi realizado, na sexta-feira (8), por uma equipe da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada na cidade, localizada no sudoeste baiano.