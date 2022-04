Jessilane afirma quem puxará para o paredão em chance de contragolpe no BBB 22

Jessilane ficou bastante emocionada na madrugada desta quarta-feira (13) após a eliminação de Natália no BBB 22. A professora desabafou com Eliezer e declarou ter certeza do favoritismo dos meninos.

“Mas tá muito claro isso. Acho que eles devem ter atingido juntos um nível de favoritismo muito alto”, falou a baiana.

Jessilane também revelou quem puxará para um paredão quando houver chance de contragolpe. “Mesmo assim, ainda vou pretendo puxar P.A. Não faz sentido eu puxar outra pessoa. “Eu não tenho nenhum problema direto com o Gustavo, com o D.G nem com o Pedro. A única outra pessoa com quem eu tive uma certa desavença foi o Arthur, tirando os meninos, mas não seria coerente puxar ele com o P.A disponível para voto”.

Ela também não deletou puxar Eliezer para fazer com que os meninos votem entre si. “Se a gente ganha a liderança, a gente faz o que a gente combinou”, encerrou.

