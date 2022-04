Jessilane bate recorde de Babu e se torna participante há mais tempo na xepa do BBB

Recordista é ela! Nesta sexta-feira (15), Jessilane se tornou a participante que passou mais tempo na xepa em toda a história do BBB. A professora passou até o momento 12 semanas longe do vip. O recordista anterior era Babu Santana, do BBB 20, que passou 11 semanas na xepa, quatro delas seguidas.

A bióloga ficou no lado menos beneficiado da alimentação da segunda até a oitava semana do reality. Ela foi para o vip nas lideranças de de Lucas (8ª semana), Lina (10ª semana) e Eliezer (14ª semana).

Depois da professora, os recordistas de semanas consecutivas na xepa são Felipe Prior, BBB 20, e Arthur Picoli, BBB 21: cinco para ambos.

