Jessilane cogita desistir do ‘BBB 22’ caso Lina seja eliminada: ‘Não vou dar conta’

Sem saber que a berlinda da semana se trata de um paredão falso, Jessilane lamentou que sua amiga, Linn da Quebrada, esteja no olho do furacão. Durante a madrugada desta terça-feira (5), a sister deu a entender que desistiria do reality caso a amiga seja eliminada.

“Vai dar certo. Vamos confiar. Você tem que ficar, Lina. Se você não ficar, pelo amor de Deus… Como vai ser?”, comentou Jessi. A cantora permaneceu firme ao responder a amiga: “Vai ser como tiver que ser e você vai dar conta, tá?”.

“Não vou. Não vou dar conta, nada. Eu sei que entrei aqui sozinha, mas não estou mais sozinha”, disse a professora, sem falar diretamente sobre sair do “BBB”. “Mesmo que eu estiver lá fora, você não vai estar. O Brasil está com você”, rebateu Lina.

