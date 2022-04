Jessilane e Arthur Aguiar discutem em jogo da discórdia: ‘me incomodou’

Temos mais uma rivalidade evidente no BBB 22. Durante o jodo da discórdia desta segunda-feira (4), os brothers tiveram que escolher dois participantes em que um receberia a placa de “atitude de centavos” e o outro a de “atitude de milhões”. Na ocasião, Arthur deu a placa negativa para Jessilane e os dois discutiram.

O ator relembrou os momentos em que a professora o colocou no paredão e deu o monstro para ele. “Não consegui pensar em nada que eu conseguisse trazer com muita clareza mas vou chamar a Jessi por uma coisa que ela falou ontem. Na hora que você foi fazer a indicação, você falou alguma coisa sobre ser forte, gostaria que você falasse novamente”, começou o esposo de Maira Cardi.

“Não me chateei pela indicação mas isso foi uma coisa que me incomodou na hora. Eu me sinto sempre num lugar estranho, cometi um erro com você no outro jogo da Discórdia e eu te pedi desculpas. Vi que a gente não tava no lugar diferente no lugar do anjo. Eu fui pego de surpresa, tanto a atitude do anjo quanto a indicação direta”, completou o brother.

A baiana fez questão de rebater os comentários do ator. “Muitas vezes eu quero acreditar que a pessoa vai voltar e essa pessoa não volta. De fato, você tá voltando dos paredões. Não quero acreditar que seja isso, quero acreditar que todos nós temos chances de ser vistos como jogadores”, respondeu.

