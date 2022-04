Jessilane quer Paulo André fora do ‘BBB 22’: ‘Jeito debochado me incomoda’

Foto: Reprodução/TV Globo

Após ser eliminada do “BBB 22” na noite do último domingo (17), Jessilane foi sincera ao falar sobre quem deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil no novo paredão.

Durante entrevista para “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann, a ex-sister revelou torcer para que Paulo André deixe a disputa. O atleta está na berlinda com Eliezer e Gustavo.

“Ao longo do jogo, foi a pessoa que eu mais me ‘arranhei’, me atritei. Ele é muito gente boa, mas é debochado demais e isso me incomoda. Tudo o que a gente ia falar, ele vinha com aquele jeitão assim, sabe? Muitas vezes, a gente não ficava bem”, explicou.