João Bosco celebra 50 anos de carreira com show ‘Abricó-de-Macaco’ no TCA

João Bosco celebra, no dia 5 de julho (domingo), seus 50 anos de carreira com o show “Abricó-de-Macaco”. Apresentação acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.

Neste trabalho, o vencedor do Grammy de melhor canção para a música título, a provocação começa com o título: “Abricó-de-macaco”. A parceria de João e seu filho Francisco Bosco faz referência ao fruto tropical fechado, de casca dura, em forma de esfera; ameaçado de extinção, entressonha a esperança de uma estação vindoura para enfim abrir-se em flor.

No repertório do show, além das novas músicas de Abricó-de-Macaco, João Bosco canta sucessos como “Papel Machê”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Corsário”.

João Bosco – Abricó-de-Macaco – 50 anos de carreira

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Data: 05 de junho (domingo)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 160/R$ 80 (filas A a W), R$ 130/R$ 65 (X a Z6) e R$ 100/R$ 50 (Z7 a Z11)

Vendas: bilheteria do TCA e Sympla

