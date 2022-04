João Gomes causa tumulto ao fazer show gratuito no Mercadão de São Paulo; veja fotos

João Gomes surpreendeu os fãs na tarde desta terça-feira (19) ao fazer um show gratuito no Mercado Municipal de São Paulo, popularmente conhecido como Mercadão.

Durante o evento, o cantor recebeu crianças no palco, tirou fotos com os fãs e cantou alguns de seus maiores sucessos, além de três músicas de Luiz Gonzaga, o reio do baião.