João Gomes, Sol Almeida, Elba e Safadão se juntam a Juliette em São João da Bahia

Os shows acontecerão em 3 espaços, Parque de Exposições, Paripe e Pelourinho, e o evento do São João terá início com o tradicional campeonato de quadrilhas em Periperi de 16 a 19 de junho.

No palco do subúrbio a festa acontece em dois dias, finalizando no dia 24, no Centro Histórico e na Paralela até o dia 26. Festejando a Independência da Bahia a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.