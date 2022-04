Jobcenter abre mais de 70 vagas de emprego; veja novidades

A Jobcenter, referência em áreas de administração, seleção e recrutamento, quer expandir sua força de trabalho oferecendo novas 70 oportunidades em uma variedade de campos. Confira os empregos e mais informações, abaixo.

Jobcenter divulgou novas oportunidades no Brasil

Criada no ano de 1984, a Jobcenter fornece serviços de alta qualidade, com uma vantagem distinta de garantir soluções personalizadas, selecionando os melhores candidatos para empresas que procuram sua força de trabalho.

Mais de 70 novas oportunidades estão abertas em vários locais do Brasil, de acordo com a empresa. Confira algumas das ocupações disponíveis abaixo:

Vendedores Internos Inside Sales – Barueri;

Técnico de Fornecimento de Peças – São Paulo;

Analistas de Marketing Sênior – São Paulo;

Analistas e Desenvolvimento de Negócios Sênior – São Bernardo do Campo;

Agentes de Atendimento – São Paulo;

Analistas de Recursos Humanos Administração de Pessoal – São Paulo;

Apontadores de Produção – Breu Branco;

Controles Internos Analistas – Breu Branco.

Como realizar seu cadastro

Para se registrar e participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site de inscrições e concluir os campos com as informações atuais. É fundamental destacar as habilidades profissionais para ganhar maior destaque entre os demais candidatos.

A empresa está à procura de colaboradores proativos, líderes com boa comunicação, habilidades, empatia, simpatia, compromisso, responsabilidade e diversificado, entre outras qualidades.

Além de salários compatíveis, a companhia oferece aos novos contratados benefícios como plano médico e dentário, seguro de vida, vale transporte, vale refeição, cesta básica, desconto em alimentos, desconto em bebidas e vale alimentação.

