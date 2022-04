Joelma lança segundo volume do EP ‘Isso É Calypso’

Foto: Fábio Nunes/Divulgação

A cantora Joelma lança, nesta quinta-feira (7), “Isso é Calypo, EP 2”. A novidade chega na véspera da abertura da turnê, que leva o mesmo nome. Disponível em todas as plataformas digitais, o EP chega com três regravações e uma música inédita, com o objetivo de resgatar a nostalgia dos seus 28 anos de carreira.

As canções presentes no EP são: “Um Beijo Seu”, “Primeiro Amor”, “Disco Voador” e a inédita “Pará Calypso”. Além de áudio, as músicas vão ganhar videoclipes especiais, gravados ao vivo com sua banda e balé. O primeiro já está disponível em seu canal oficial do YouTube e o restante será liberado semanalmente para os fãs.

“Tô na melhor fase da minha carreira e muito feliz em mostrar minha cultura, o ritmo calypso e tantas novidades nesta turnê. Neste álbum e na parte 1 eu quis resgatar sucessos, colocar novas roupagens e trazer também uma música inédita que meus fãs estavam pedindo. É um esquenta pra esse show especial, espero que gostem”, comentou Joelma.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias