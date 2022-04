Você quer saber se jogar na loteria é um bom investimento? Caso você seja um jogador e apostador assíduo, certamente você irá querer saber se isso futuramente irá gerar vantagens para a sua vida, até para aposentadoria.

Um bom jeito para definir isso é avaliando os prós e os contras. Entretanto, é claro que também deve-se medir isso de acordo com a sua realidade e a quantidade de apostas que você pretende fazer. Até mesmo a sua pretensão de gastos para o investimento.

Entenda como funciona os jogos na loteria

Diante de milhares de pessoas apostando para conseguir ganhar um único prêmio ou até dividir esse valor milionário com outros ganhadores, surge aí uma dúvida: será que realmente jogar na loteria é um bom investimento?

Por incrível que pareça, essa é a pergunta de diversos brasileiros que querem não somente continuar seguindo no ramo das apostas para mudar de vida, mas usufruir desse dinheiro para investimentos.

Além disso, as pessoas precisam ponderar para saber se realmente vale a pena investir em apostar em diversos números de sorte. Ou será que isso tudo é apenas jogar dinheiro fora?

Você precisa levar muita coisa em consideração quando você estiver jogando em apostas de loterias. Afinal, nem sempre pode ser que isso seja benéfico para a sua saúde psicológica e, também, para sua área financeira da vida.

A loteria não é proibida em nosso território, porém é um tipo de jogo extremamente viciante, que pode levar uma pessoa à falência em questão de tempos. Muitas pessoas contam demais com a sorte e acabam esquecendo, também, que podem acabar destruindo sua vida financeira, investindo muito dinheiro em várias apostas.

Mesmo que muitas vezes o retorno seja extremamente alto em comparação ao que você gastou apostando, pode ser que nem sempre você consiga ganhar o prêmio máximo para recuperar esse dinheiro. Então será dado como dinheiro perdido.

Quais são as vantagens e as desvantagens de apostar na loteria?

Por isso, enquanto você estiver apostando, você deve gastar uma quantia que seja para comprar o cartão de apostas. Dessa forma, caso você queira apostar mais quantidades de números para ter mais chances possíveis de ganhar, logicamente você vai gastar ainda mais o seu dinheiro, deixando o jogo bem mais caro.

Por isso que você deve avaliar primeiramente a sua condição financeira para saber se vale a pena investir na sua sorte dessa forma.

Mas acredite, se quiser fazer um bom investimento na loteria, pode, sim, ser muito vantajoso para você.

Quais são as vantagens?

As melhores vantagens de você fazer as apostas na loteria é você fantasiar com o momento que você irá ganhar. Certamente esse vai ser o melhor lado enquanto você estiver aguardando o resultado do sorteio dos números.

Sonhar com o que você poderá fazer com o prêmio é como se você estivesse se sentindo nas nuvens e fugindo um pouco da realidade. Obviamente, são pouquíssimas chances que você tem entre milhões de pessoas que decidiram apostar da mesma forma que você. Até porque os concursos lotéricos são muito concorridos.

Mas imaginar os possíveis cenários do que você pode fazer com os prêmios milionários já é bem gratificante e melhora o seu humor. Realmente, as apostas estimulam a sua imaginação fértil e te ajudam a sonhar, fugindo um pouco da realidade que pode ser perturbadora para uma pessoa adulta.

Então, mesmo que você não ganhe, você tem alguma vantagem que foi pelo menos sonhar um pouco.

Quais são as desvantagens?

Do outro lado, temos as desvantagens de você investir em fazer apostas.

Como dito anteriormente, você deve avaliar se vale realmente a pena de acordo com a sua realidade financeira atual. Independente de você ganhar muito ou pouco, todos possuem um sonho de se tornarem milionários, certo? Por isso que muitos recorrem ao meio mais fácil que seria, teoricamente, as loterias.

O lado ruim é que quanto mais você sonha imaginando o que você poderá fazer com o dinheiro, mais ainda você fica viciado em fazer as apostas. E caso não tenha uma condição financeira para manter esse tipo de investimento nos jogos de loteria, certamente você irá se afundar financeiramente.

Muitas pessoas acabam declarando até mesmo falência por causa de jogos de apostas. Dessa forma, visando ficar milionário, imaginam que essa pequena quantia não será nada em comparação ao que irá ganhar, o que acaba sendo um tremendo engano.

Porém, deve-se ter todo um trabalho na parte financeira e na parte psicológica para que você consiga fazer isso com excelência e efetivamente, até de fato conseguir ganhar o tão sonhado prêmio milionário.