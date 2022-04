Jojo Todynho é levada às pressas ao hospital após sentir dores no peito: ‘Muito forte’

Jojo Todynho teve de ser levada às pressas na noite de quinta-feira (21) para um hospital no Rio de Janeiro. É que a cantora sentiu fortes dores no peito e foi parar na emergência. A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” foi acompanhada e recebeu cuidados do marido, Lucas Souza.

Nas redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs, explicou o ocorrido e afirmou estar tudo bem. “Estava sentindo um desconforto. O Lucas sentamos para almoçar e começou uma dor muita forte do lado direito, no tórax. Não estava conseguindo respirar e me trouxeram para o hospital”, explicou ela. Após uma bateria de exames, Jojo recebeu alta e foi para casa.