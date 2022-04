Jonas Esticado espera primeiro filho com esposa: ‘neném planejado’

Jonas Esticado usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para fazer um anúncio bem especial. O cantor revelou que espera o primeiro filho com a atual esposa, Bruna Hazin. O sertanejo já é pai de um menino de seis anos ,Mikael, fruto do relacionamento com Érica Oliveira.

“Nosso maior sonho se tornando realidade. Estamos grávidos! Nosso neném tão planejado, sonhado, agora cresce dentro de mim. Uma extensão do nosso amor, um pedacinho da nossa mistura. Te esperando ansiosos, minha vida. Só a gente sabe como sonhamos com você. Aqui te esperamos cheios de amor, carinho e felicidade. Só pedimos a Deus muita saúde e discernimento pra ser a nossa melhor versão pra você. Que Deus te guarde e proteja de todo mal desse mundo”, escreveu o casal na legenda do post.

Bruna e Jonas começaram a namorar em 2019. O pedido de casamento ocorreu no final de 2020.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.