Jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília

Foto: Reprodução / TV Globo

O jornalista Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite de quinta-feira (14), no estacionamento próximo da casa dele no Distrito Federal.

O repórter de 28 anos foi atingido por diversos golpes e internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

As câmeras de segurança mostram a aproximação dos suspeito. Primeiro, o jornalista passa pelo local e um suspeito aparece logo em seguida. O outro, vem atrás. Após atacar Gabriel, a dupla sai correndo a cena do crime.

O jornalista foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax e na perda. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no hospital consciente.