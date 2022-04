Jornalista que começou boato de separação de Rihanna e A$AP pede desculpa

O jornalista que começou os boatos de que Rihanna e A$AP Rocky teriam se separado após uma suposta traição do rapper usou as redes socias para pedir desculpas. Louis Pisano publicou um longo texto afirmando que não existem justificativas para o que ele fez.

“Olá a todos, eu gostaria de falar sobre a situação. Ontem à noite eu tomei a decisão burra de tuitar uma informação que recebi. Não vou falar sobre fontes e culpar outros por uma discussão que começou, etc, porque no final das contas eu tomei a decisão de escrever o tweet, apertar ‘enviar’ e colocar o meu nome ali. Então gostaria de pedir desculpas formalmente a todos os que envolvi com as minhas ações e pelos meus posts irresponsáveis”, começou Louis.

“Eu aceito completamente as consequências das minhas ações e por quaisquer danos que elas causaram. Eu não tenho justificativas para o que eu fiz, eu me envolvi demais em drama na internet e infelizmente assumi ‘ser uma bagunça’ como uma marca pessoal, algo do qual eu pretendo me afastar”, completou.

Por fim, Louis declarou que ficará um tempo distante do Twitter. “Vou ficar um tempo longe do Twitter para entender o que isso significa e aprender como posso usar minha plataforma de um jeito melhor já que deixei de usá-las para um trabalho mais positivo. Novamente, peço desculpas pelo drama desnecessário causado”, encerrou.

