Jove de escanteio: público torce por romance de Juma e Muda em Pantanal

Um novo casal surgiu no imaginário dos telespectadores de Pantanal e as cenas do capítulo da última segunda-feira (18) teve forte influência nessa “shippada”.

A química entre as amigas Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) foi sentida e elogiada pelo público, que passou a torcer por um casal lésbico na trama de Benedito Ruy Barbosa, mesmo sabendo o final da história.

“Ah como seria perfeito a Juma e a Muda de casal”, disse um internauta. “Tem uma cumplicidade nas cenas da Juma com a Muda. Queria mais esse casal do que ela com Jove”, comentou outro.

“Já pensou a Muda apaixonada pela Juma? Eu shippo”, disse uma terceira telespectadora.

O que deixou o público ainda mais animado com a possibilidade distante e nula foi o momento entre as duas no rio. Juma e Muda se despiram para tomar banho e a filha de Maria Marruá contou um pouco da história vivida pela mãe.

“Você já foi em uma festa, Muda? Eu não sei nem o que é. Minha mãe contava que nos tempos de moça, ela ia em uns bailes. Ela ficava sentada esperando um moço tirar para dançar”, relatou Juma.

Juma, que disse ter aversão a homem, resiste ao “bicho” até encontrar Jove (Jesuita Barbosa), que é quando começa a grade história de amor da trama. Vale lembrar que Muda foi a responsável por encomendar a morte de Maria Marruá (Juliana Paes), e desistiu de assassinar Juma após ser acolhida pela família.

