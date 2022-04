Jovem assassinado em Marechal Deodoro estava vendendo drogas quando sofreu emboscada

Informações da Polícia confirmam que ele ainda teve uma arma roubada

A investigação realizada pela equipe do 17º DP, de Marechal Deodoro, acrescentou novas informações a respeito do homicídio ocorrido no município na última sexta-feira (08), que vitimou o jovem de 19 anos, identificado como Kessy Jhones da Silva. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo no povoado Barra Nova, na orla da cidade.

Reprodução / Cortesia

Segundo as informações policiais, o jovem assassinado morava na região conhecida como Baixa da Sapa e, apesar de não possuir passagem pela polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele teria ido até a localidade do Recanto da Ilha, onde o crime aconteceu, para comercializar drogas. Neste momento, ele teria sido surpreendido por três homens armados.

A intenção dos criminosos era de execução motivada pela disputa de pontos de comercialização de entorpecentes. Após o crime, eles ainda levaram um revólver calibre 32, que estava em posse da vítima e que ainda não foi localizada.

Outro ponto esclarecido pela investigação é que os envolvidos, já identificados, não são irmãos, como foi inicialmente divulgado. A Polícia Civil trabalha para localização e prisão dos indivíduos.