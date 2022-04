Jovem de 25 anos morre após bater moto em placa de sinalização em Juazeiro

Uma mulher de 25 anos morreu após perder o controle da direção da moto que conduzia e bater o veículo em uma placa de sinalização. O acidente ocorreu em um trecho urbano da BR-407, em Juazeiro, no norte da Bahia, na noite de domingo (10).

Uma amiga da motorista, que estava na carona da moto, ficou ferida e foi atendida no Hospital Municipal de Petrolina, cidade pernambucana vizinha a Juazeiro. A vítima foi identificada como Viviane Porto, de 25 anos. Já a passageira, uma jovem de 21 anos, não teve o nome divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, registrou a ocorrência e realizou a liberação das vias. As causas do acidente ainda não foram identificadas.