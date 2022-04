Jovem é preso por embriaguez ao volante no Jacintinho

Um jovem de 26 anos, de identidade não revelada, foi preso por agentes da Ronda do Bairro, na noite deste sábado (2), por embriaguez ao volante, na Rua Cleto Campelo, no Jacintinho. Segundo informações repassadas, a equipe realizava patrulhamento de rotina ma região quando avistou um indivíduo numa motocicleta correndo atrás de outra pessoa que…

Um jovem de 26 anos, de identidade não revelada, foi preso por agentes da Ronda do Bairro, na noite deste sábado (2), por embriaguez ao volante, na Rua Cleto Campelo, no Jacintinho.

Segundo informações repassadas, a equipe realizava patrulhamento de rotina ma região quando avistou um indivíduo numa motocicleta correndo atrás de outra pessoa que estava a pé.

Com o objetivo de entender a situação, o rapaz foi abordado e informou que o transeunte havia causado um acidente e ele teria caído da Honda CG 160 Fan, de cor vermelha.

No entanto, durante a entrevista policial, os agentes verificaram que ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica e estava alterado. Ainda no diálogo, o rapaz confessou ter bebido duas cervejas momentos antes.

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) foi acionada, no entanto, o motociclista não quis se submeter ao teste do etilômetro. Diante da situação, o infrator foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Junto à Polícia Judiciária, foi lavrado um Termo de Constatação de Embriaguez (TCE) em desfavor do indivíduo, que ficou detido no local. O outro indivíduo, que teria causado um acidente, não foi encontrado.