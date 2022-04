Jovem morre após motocicleta cair em ribanceira em rodovia na Bahia

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um jovem de 22 anos morreu nesta segunda-feira (18) depois que a motocicleta que ele pilotava caiu em uma ribanceira, em um trecho da BA-263, na cidade de Vitória da Conquista e Itambé, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para a TV Sudoeste e replicadas pelo g1 Bahia, a vítima foi identificada como Lucas Andrade. O jovem teria perdido o controle da direção, o que acabou fazendo com ele fosse parar na ribanceira.

Ainda segundo as informações, após ser removido do local do acidente, o corpo de Lucas foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o sepultamento do corpo do jovem.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o portal no Google notícias