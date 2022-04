Joyson Safety Systems abre vagas de emprego; veja cargos

A Joyson Safety Systems, empresa internacional referência em segurança para transporte, abre novas vagas de emprego. A empresa está em busca de novos profissionais em ramos e com escolaridades distintas. Para conhecer as vagas e seus requisitos, confira todas as informações a seguir.

Joyson Safety Systems abre vagas de emprego

Sendo uma empresa com meio século de trajetória, a Joyson Safety Systems é uma empresa americana que criou uma rede mundial onde investe para a segurança em todos os meios de transporte, seja eles automotivos ou não.

Já são mais de 20 países que fazem parte de sua história, incluindo o Brasil, que agora, está buscando por especialistas para manter seus valores e tradição

Em relação às vagas de emprego ofertadas pela empresa, elas englobam profissionais com ensino médio completo e curso superior em andamento ou completo nas áreas de Saúde, Administração, Engenharia e Ciências Contábeis. Inglês fluente também é um requisito em algumas delas.

Veja a seguir as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Médico do Trabalho (SP);

Analista de Logística PI (SC);

Analista da Qualidade Pleno (SC);

Estagiário de Nível Superior Engenharia de Desenvolvimento (SP);

Analista Contábil Sênior (SP);

Ajudante Geral PCD (SP);

Engenheiro da Qualidade (SP);

Estagiário de Nível Superior RH / Benefícios (SP).

Como se candidatar?

Se você quer fazer parte da equipe da Joyson Safety Systems, verifique os requisitos, escolha a vaga que melhor se adequa a você e faça seu cadastro no link de participação.

Acompanhe diariamente todas as informações sobre as vagas de emprego, divulgadas aqui, no Notícias Concursos.