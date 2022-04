Ju Paiva, Leozito e mais: celebridades marcam presença no 1º dia do CarnaSal

Celebridades como as dançarinas Ju Paiva e Sheila Carvalho,

influenciadores como João Caldas e Leozito, e a fotógrafa Magali Moraes,

foram algumas das celebridades que marcaram presença no CarnaSal. O 1º

dia do evento foi realizado nesta quinta-feira (21), no Wet, em

Salvador. Veja as fotos abaixo:

Se apresentaram no 1º dia do CarnaSal os cantores Saulo, Lincoln, Carlinhos Brown, Jau e as bandas Parangolé e Babado Novo.

O

CarnaSal será realizado também nesta sexta-feira (22) e no próximo

sábado (23). Atrações como Filhos de Jorge, Bell Marques, Léo Santana,

Tuca Fernandes, Rafa e Pipo, Banda EVA, Psirico, Timbalada e Olodum vão

passar pelo evento nos próximos dias de festa.

Fotos: Mayra Lopes / iBahia

