Juju Salimeni desabafa sobre síndrome do pânico: ‘sob pressão’

Juju Salimeni usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para falar sobre um assunto delicado. A ex-panicat revelou que desenvolveu ansiedade, depressão e síndrome do pânico e desabafou sobre as crises.

“Ansiedade estou sempre com ela e tratando. Tratei síndrome do pânico e tratei depressão, estou curada. Quando você passa por muitas situações de ansiedade, isso pode levar a uma crise do pânico. Eu tive em agosto do ano passado, depois de um período de um mês de estresse absurdo. Fiquei sob tensão por muitos dias, por causa de um trabalho que eu estava fazendo“, começou.

A modelo também relatou uma das crises. “Quando terminei esse trabalho, na semana seguinte, tive crise de pânico. Não conseguia respirar, tive taquicardia, sensação de desmaio…Era um medo absurdo. Eu não conseguia sair na rua, dirigir…Fiquei uma semana sem sair de casa, não conseguia treinar. Corri pra um psiquiatra para mexer na dose do remédio. Mas até no caminho do psiquiatra, eu passei mal”, declarou.

“Desde então trato. Esse é o lado ruim da fama. A depressão aconteceu por causa da exposição, tensão, fama, da cobrança e também por problemas pessoais”, contou.

