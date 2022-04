Juliana Paes abre o jogo sobre saída da Globo: ‘Estava negligenciando’

Após ter deixado a Globo, Juliana Paes abriu o jogo sobre suas motivações para não participar mais do elenco fixo da emissora. Em entrevista para Leo Dias, do “Metrópoles”, a atriz rompeu o contrato para viver uma rotina mais flexível.

“Tiveram duas coisas: uma, eu estava me sentindo meio tonta e eu liguei para o meu médico e ele pediu pra eu ver, mas eu não tinha tempo. E eu tive uma crise de labirintite dentro do estúdio, gravando (…) eu lembro que falei que não estava bem e o médico veio me atender no Projac. Nesse momento eu pensei que precisava ficar mais espaçado [um trabalho do outro]”, completou a atriz.