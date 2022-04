Juliano, da dupla com Henrique, escolhe Trancoso para casamento luxuoso; saiba detalhes

Juliano, da dupla com Henrique, escolheu o destino paradisíaco de Trancoso, no sul da Bahia, para realizar a cerimônia de casamento com a empresária Mohana.

O pedido de casamento foi feito em 2018, no palco do “Altas Horas”, apresentado por de Serginho Groisman na TV Globo, mas a oficialização da união chega em 26 de abril. Juliano e Mohana estão juntos há treze anos.

Segundo informações do portal “Alô Alô Bahia”, o casamento será em uma residência da Praia dos Nativos, onde reunirá cerca de 400 convidados do casal. A dupla Matheus e Kauan já foi confirmada e cantará durante a cerimônia.

