Juliette revela simpatia por Pedro Scooby: ‘acho engraçado’

Juliette raramente utiliza as redes sociais para comentar o BBB 22. No entanto durante a noite desta terça-feira (5), a campeã da edição passada deixou passar no Twiter um comentário sobre Pedro Scooby.

A cantora aprova o senso de humor do surfista. “Eu acho o Pedro Scooby muito engraçado. Podem me julgar (risos)”, escreveu. “A rainha notou a gente”, respondeu a equipe do ex de Luana Piovani.

O comentário da paraibana dividiu opiniões entre os fãs. “E ele ainda consegue se superar no ppv”, “Que isso, Juliette?” e “Ninguém aqui vai julgar não, e quem o fizer eu dou na cara, até porque ele sempre te enaltece, então eu amo isso” foram algumas das reações.

Eu acho o @PedroScooby muito engraçado. Podem me julgar kkkk… — Juliette (@juliette) April 6, 2022

