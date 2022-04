Justiça Eleitoral realiza plantão de atendimento no sábado (23)

Foto: Divulgação/TRE-BA



O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza no sábado (23) um plantão de atendimento ao público da capital baiana. Os cartórios eleitorais de Salvador vão funcionar das 8h às 14h, sem a necessidade de agendamento.

Para ter acesso ao serviço, os interessados precisam apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. O objetivo é ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços da Justiça Eleitoral e garantir a emissão do título e a regularização do documento antes de 4 de maio, data-limite para realizar as solicitações.

Antes de sair de casa, o eleitor deve verificar sua situação cadastral, o que pode ser feito pelos canais virtuais de atendimento do TRE-BA. Para isso, o cidadão pode contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), disponível pelo site do Eleitoral baiano e pelos aplicativos de mensagem instantânea Telegram (@maiatrebot) e WhatsApp (71 3373-7000).

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Título Net e pela Central Telefônica, que funciona no número oficial do TRE-BA (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

