Justiça Federal abre vagas de estágio em diversas áreas

Quer iniciar sua carreira profissional em um órgão governamental? Esta pode ser a sua chance, já que a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo anunciou a abertura de vagas de estágio para diversas áreas. As inscrições terminam no fim de abril.

Segundo o edital, o órgão recruta estudantes dos ensinos médio regular, técnico e superior em 44 cidades de São Paulo. Dentre elas, estão: Americana, Andradina, Aracatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Barueri, Bauru, Botucatu, Braganca Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jales, Jau, Jundiai, Limeira, Lins, Marilia, Maua, Mogi Das Cruzes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo Andre, Santos, Sao Bernardo do Campo, Sao Carlos, Sao Joao da Boa Vista, Sao Jose do Rio Preto, Sao Jose dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Tupã.

Universitários interessados em participar do processo seletivo devem estar matriculados nos cursos de administração, direito, engenharia civil, letras, psicologia e serviço social. Os alunos dos ensinos médio regular e técnico, por sua vez, podem concorrer às posições nas áreas de administração, contabilidade, secretariado, informática, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em serviços jurídicos, técnico jurídico, informática, técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em gerência em saúde, técnico em eletrônica, técnico em desenho de construção civil, técnico em edificações, técnico em comunicação visual, técnico em redes de computadores, técnico em segurança do trabalho, técnico em gerência de saúde, técnico em gestão pública, técnico em mecânica, técnico em finanças, técnico em multimídia, técnico em produção de áudio e vídeo, técnico em telecomunicações, biblioteconomia.

A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa auxílio será de R$ 502, para ensinos médio e técnico, e de R$ 705 para superior. Os contratados terão direito, ainda, a auxílio transporte na quantia de R$ 8,60 por dia de estágio.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo da Justiça Federal deverão se inscrever pelo site www.ciderh.org.br. As inscrições vão até o dia 30 de abril e as provas presenciais estão previstas para 22 de maio deste ano.