Justiça nega pedido do MP/AL e libera duas torcidas e arquibancada baixa no Rei Pelé

Ascom CSA

A Justiça negou na tarde desta sexta-feira, 1º, o pedido feito pelo Ministério Público Estadual (MP/AL), para que os próximos jogos do Campeonato Alagoano 2022 realizados no estádio Rei Pelé, em Maceió, acontecessem com torcida única. A decisão é da juíza Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso, da 18ª Vara Cível da Capital.

Após analisar a documentação enviada pela administração do estádio, a magistrada também liberou o setor de arquibancada baixa destinado ao público do time mandante e as duas semifinais entre CRB e CSA (o primeiro com mando do Galo e o segundo com mando azulino), marcadas para os dias 02 e 06 de Abril, terá a presença dos torcedores dos dois clubes. A atual capacidade máxima do estádio, de 12 mil pessoas, no entanto, não foi aumentada.

Nessa quinta-feira (31) os promotores de Justiça Max Martins e Bruno Baptista, da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Estadual (MPE), protocolaram pedido para que os clássicos fossem realizados com torcida única, devido aos problemas estruturais apresentados no último mês.

Para Max Martins, serviços importantes ainda faltam ser realizados, como a recuperação das torres de iluminação e restauração completa ro sistema de combate a incêndio e pânico. “Esse último projeto, por exemplo, tem que ser validado pelo Corpo de Bombeiros, que vai informar, por meio de parecer, se o sistema preventivo, notadamente, no que concerne a liberação das grandes arquibancadas, oferece ou não a segurança necessária”, explicou ele.

Na decisão proferida hoje, fica determinado também que o Governo de Alagoas apresente em 15 dias um parecer com a revisão da estimativa de público com os devidos cálculos de saída de emergência, nos termos solicitados pelo Corpo de Bombeiros, para fins de regularização do Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB), sob pena de interdição.

Contudo, a juíza negou a solicitação para que um perito judicial inspecionasse as áreas do Trapichão. “Os laudos e relatórios técnicos presentes na ação não foram impugnados pelo Parquet, sendo suficientes, a priori, para os esclarecimentos técnicos necessários”, justificou.

Com a decisão judicial, a direção do CRB definiu os preços dos ingressos para a arquibancada baixa. Inteira custa R$ 20,00 e meia custa R$ 10,00. As vendas vão até as 22 horas desta sexta (1º), no Casarão do Galo.