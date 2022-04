Justo do Brasil abre vagas de emprego; veja os cargos

A Justo do Brasil, um aplicativo de supermercados online, está oferecendo novas vagas para empregos. A empresa mexicana está em busca de profissionais que possam se alocar na região de São Paulo. Para conhecer mais sobre as vagas, requisitos e como concorrer a uma delas, basta conferir as informações mostradas, a seguir.

Justo do Brasil abre vagas de emprego; confira todas elas

Originária do México, a empresa Justo começou como uma startup na concorrida área de supermercados. O seu diferencial está em, dentre outras coisas, possuir um estoque próprio, tornando a circulação de produtos aos clientes muito mais rápida e eficiente. O sucesso foi tamanho que a empresa está expandindo seu aplicativo para outros países, incluindo o Brasil.

As vagas oferecidas pela Justo do Brasil estão abertas para profissionais, tanto aqueles que contam com ensino médio completo, que estejam cursando o ensino superior ou que já tenham concluído, em qualquer área.

Confira as vagas ofertadas a seguir e o local:

Analista de Desenvolvimento Humano Sênior (SP);

Operador de Empilhadeira (SP);

Ag. de Atendimento (SP);

Aux. de Operações (SP);

Conferente (SP);

Assistente de Inventário (SP);

Analista de Administração de Pessoal Sênior (SP).

Como faço para me inscrever?

Se alguma dessas vagas é do seu interesse, você pode conferir essas e outras informações sobre os requisitos exigidos pela Justo do Brasil para conseguir seu novo emprego. Para isso, basta acessar o link de participação.

