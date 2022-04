Katulê comemora lançamento do projeto audiovisual no domingo (24)

Foto: Divulgação

A banda Katulê lança, no domingo (24), às 14h, o show do seu mais novo audiovisual: “Pagodinho do Katulê”. O projeto, que chega no YouTube na sexta-feira (22), foi captado em Salvador, durante um show da banda.

A “Feijuca do Katulê” conta com as participações dos cantores Rode Torres e Bigg, além do pernambucano Taiguara. Na ocasião, a Katulê comemora esses novos projetos recém lançados (audiovisual e música) e recebe o público com a melhor combinação para um domingo: feijoada e samba! Tem ainda apresentação da Escola de Samba Unidos de Itapuã.

Show de Lançamento do Audiovisual da Banda Katulê – “Feijuca do Katulê”

Quando? Domingo (24), às 14h

Onde? Zomo Zone, Rio Vermelho

Quanto? R$ 70 (2º lote); Ingressos no Sympla

