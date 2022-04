Klabin divulga mais de 15 vagas de emprego pelo país

A Klabin, exportadora e fabricante de papéis, anuncia a disponibilidade de 15 novos empregos para colaboradores em uma variedade de funções em todo o Brasil. Há oportunidades em diversos setores da empresa. Confira todos os detalhes e como se inscrever, abaixo.

Klabin está recrutando novos profissionais em todo o Brasil

A Klabin, maior companhia de Fabricação e Exportação do país, é a líder na produção mundial do papel em formato ondulado, além de possuir uma gama diversificada de outros produtos, como fluff de fibra longa e fibra curta.

Novas vagas de emprego foram anunciadas para profissionais com habilidades especializadas em uma variedade de áreas de atividade em diversos setores da empresa. Veja as oportunidades disponíveis e suas localizações:

Analistas de Gestão e Gente – São Paulo;

Melhoria Contínua Pleno Analistas – Telêmaco Borba;

Operadores de Embalagem – São Paulo;

Processos de Eletrônica – Paraná;

Recuperação Química Engenheiros – Santa Catarina;

Enfermeiros do Trabalho Pleno – São Paulo;

Sustentabilidade e Meio Ambiente Estagiários – São Paulo;

Gente e Gestão Estagiários – São Paulo;

Melhoria Contínua Estagiários – São Paulo;

Lubrificadores – São Leopoldo;

Setor Administrativo Estagiários – Santa Catarina;

Mecânicos – Santa Catarina;

Eletrônica Técnicos – Rio Negro;

Bombeiros Setor florestal – Otacílio Costa.

Como se candidatar

Para qualquer pessoa interessada em se candidatar a uma das vagas em aberto na Klabin, é necessário acessar o link de participação para o formulário de inscrição. É preciso ler todas as informações e requisitos para a função desejada e, em seguida, preencher o formulário de candidatura com todas as informações necessárias.

