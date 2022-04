Lacen-BA não registra amostras positivas para Covid-19

O Laboratório Central da Bahia (Lacen-BA) não registrou amostras positivas para a Covid-19 no último sábado (9). De acordo com informações publicadas pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), há 14 dias, a cada 100 amostra analisada, 3,23 eram positivas. No sábado, o número caiu para zero.