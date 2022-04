Lacta reformula seu e-commerce para a Páscoa e aposta no Metaverso

Buscando uma nova forma de vender pela Internet durante a Páscoa, a Lacta decidiu implementar uma loja que usa o conceito de Metaverso. Além de reformular todo o seu e-commerce, a fabricante de chocolates também implementou uma experiência virtual que simula em ambiente digital a forma de se fazer compras em lojas físicas.

Chamada de Loja 360°, ela oferece uma experiência única de navegação, que permite às pessoas ingressarem no universo da marca entrando em contato com todo o portfólio de Lacta e lançamentos dentro de um espaço online totalmente interativo, como se estivessem de fato em uma loja física. O ambiente digital foi renovado para a Páscoa, dando destaque aos ovos, claro.

Com foco em aproximar a marca do consumidor, entre as novas funcionalidades estão jogos para tornar a experiência de compra mais divertida e interativa, como caça aos ovos, jogo da memória e quiz que ajuda a selecionar o presente perfeito de acordo com o perfil do presenteado. Claro que, ao finalizar os jogos com sucesso, a empresa garante um desconto ao cliente – ao finalizar o jogo da memória, comprar o produto indicado no quiz e encontrar todos os ovos na caça aos ovos, é possível ter 10% de desconto no portfólio de Lacta.

A Lacta já tinha utilizado a estratégia da loja no metaverso no Natal de 2021, rendendo uma conversão seis vezes maior do que e-commerce tradicional. Para a Páscoa, o objetivo é evidenciar que a data não é só sobre ovos, mas sim sobre todo o portfólio de chocolates presenteáveis, incluindo trufas, caixas de bombom e tabletes, opções para todos os bolsos e perfis de consumidor.

Reformulação da Loja Lacta e aposta no e-commerce

Fundamental para o sucesso da Páscoa da Lacta nos últimos dois anos com um cenário de pandemia, o e-commerce tornou-se indispensável para a estratégia da marca – as vendas no canal cresceram 91% na comparação entre 2020 e 2021. Com a estrutura aprimorada e completamente reformulada, a Loja Lacta tem como foco a jornada de compra e a experiência do consumidor dentro do ambiente virtual, permitindo que o usuário tenha a melhor experiência possível.

A companhia também investiu em um assistente virtual para ajudar os usuários do e-commerce tradicional. O Coelhinho da Páscoa, um canal direto e rápido no WhatsApp, tem o objetivo de facilitar a experiência do consumidor nos ambientes mobile e web do site. Uma das principais funcionalidades do Coelhinho é ajudar o usuário a escolher o presente de Páscoa.

Por meio de perguntas como “o que você quer que o chocolate diga por você?” e “se essa pessoa fosse um chocolate, qual seria?”, o bot faz uma recomendação de produto e já direciona para o link de finalização da compra. Ele ainda conta com a função de atendimento ao cliente para tirar dúvidas e acompanhar pedidos já feitos.

Uma das funcionalidades do Coelhinho de Lacta para essa Páscoa é a possibilidade de fazer um Amigo Chocolate – brincadeira de amigo secreto e presenteada apenas com chocolate. Os usuários poderão criar um grupo de amigo secreto e enviar um link de convite para os participantes e o coelhinho auxilia com indicação de chocolates favoritos e sorteio automático. Após a compra o consumidor terá opção de receber o produto em casa ou que seja entregue diretamente para o sorteado, no endereço predeterminado.

Parceria para a criação da loja no Metaverso

Para 2022, o e-commerce de Lacta foi redesenhado pela Media Monkeys e Driven, incluindo um layout mais atraente e focado em facilitar a experiência do consumidor. A loja da Lacta no Metaverso foi desenvolvida pela ByondXR, empresa pioneira em soluções de realidade virtual.

Outra empresa que também contribui no projeto foi o Americanas Advertising, hub de publicidade omnichannel da Americanas S.A. Os produtos Lacta serão exibidos por meio da solução Mídia Display, em diversos formatos visuais estrategicamente posicionados nas principais páginas do site e app Americanas.com e vitrines patrocinadas. No ambiente físico, painéis digitais e painéis nas laterais de gôndolas com QR Code para direcionar o cliente para o Metaverso da Lacta.

O projeto também gerou uma iniciativa inédita em parceria com a Ame: uma ativação especial dentro da Ame Go, loja autônoma da Americanas S.A. localizada no Aeroporto Internacional Tom Jobim – o RIOgaleão. O espaço será envelopado para a Páscoa Lacta e terá uma área para exposição do portfólio da marca, incluindo ovos de Páscoa e produtos da linha regular como trufas e tabletes.