LafargeHolcim abre NOVOS empregos pelo país

A LafargeHolcim, com mais de 70 anos de atuação, abre novas vagas de emprego pelo Brasil. A empresa está inserida no mercado de materiais de construção, sendo referência global. Veja todas as oportunidades em aberto!

LafargeHolcim anuncia novas vagas de emprego em várias regiões

A LafargeHolcim é uma empresa que atua em compromisso com a sustentabilidade e eficiência. Além disso, é uma das principais segmentadas no setor de construção mundialmente. Em 2021, a empresa foi consagrada com o selo Great Place to Work, em que mostra excepcionalidade no quesito ambiente de trabalho.

Oportunizando trabalhadores de todo o Brasil, a LafargeHolcim abriu novas vagas. Confira a lista completa de cargos oferecidos:

Gerente de Produção (Cantagalo);

Estagiário (Formação Superior) em Automação Industrial (Minas Gerais);

Coordenador Fiscal (São Paulo);

Analista Pleno em Suprimentos (São Paulo);

Técnico em Manutenção Elétrica I (São Paulo);

Supervisor em Projetos (São Paulo);

Engenheiro Especialista em Qualidade (Minas Gerais);

Fiscal em Obras – Exclusivo para PCD (São Paulo);

Estagiário de Nível Superior em Infraestrutura e Suporte para Tecnologia da Informação (Brasil);

Estagiário Superior em Suporte e Infraestrutura em Tecnologia da Informação (São Paulo);

Assistente Administrativo – Exclusivos para PcDs (Minas Gerais);

Analista Sênior em processos de Previdência Privada (Rio de Janeiro);

Engenheiro Júnior em Manutenção (Rio de Janeiro).

Como se candidatar

Para concorrer a uma vaga na LafargeHolcim, o profissional deve seguir todos os requisitos do cargo. Com isso, basta entrar na página do participante e selecionar o cargo desejado. Depois de conferir todos os detalhes do cargo, é só aplicar a candidatura.

