Laje: vice-prefeita Eliene Batista morre aos 37 anos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A vice prefeita da cidade de Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, Eliene Batista morreu na manhã desta terça-feira (19) aos 37 anos. De acordo com o Blog do Valente, a vice-gestora sofreu um AVC na madrugada de domingo (17) e estava internada em um hospital na capital baiana.