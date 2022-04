Lasanha diferente: aprenda a fazer receita com berinjela e molho de tomate caseiro

Foto: Reprodução/Panelinha Almoço de domingo tem que ser diferente. Que tal uma lasanha de berinjela? Com tomate caseiro e queijo muçarela gratinado no forno, o sabor é sem igual. Com tempo de preparo de até 1h, a receita serve até seis porções, para família toda!

Confira a receita de lasanha de berinjela com molho de tomate caseiro do site Panelinha e bom apetite! INGREDIENTES

3 berinjelas

2 xícaras (chá) de molho de tomate caseiro

2 ½ xícaras (chá) de muçarela ralada (cerca de 300 g)

queijo parmesão ralado a gosto

1. Preaqueça o forno a 200 °C (temperatura média-alta).

2. Lave, seque e descarte os cabos das berinjelas. Corte uma fatia bem fina de cada berinjela, no sentido do comprimento, para formar uma base e deixar o legume bem firme na tábua. Corte as berinjelas em fatias de cerca de 1 cm, no sentido do comprimento.

3. Leve uma frigideira antiaderente grande (ou bistequeira) ao fogo médio. Quando estiver bem quente, coloque quantas fatias couberem de cada vez e doure por cerca de 1 minuto de cada lado – não regue com azeite para a berinjela ficar sequinha. Transfira para uma travessa e repita com o restante.

4. Para montar a lasanha: num refratário de 24 cm x 32 cm distribua uma camada fina de molho (apenas para cobrir o fundo do refratário), disponha as fatias de berinjela, uma ao lado da outra, cubra com mais uma camada fina de molho e polvilhe com queijo muçarela ralado. Repita, alternando camadas de berinjela, molho e queijo. Cubra a última camada com molho e polvilhe com queijo parmesão ralado.

5. Leve ao forno para assar por cerca de 35 minutos, ou até gratinar. Sirva a seguir.