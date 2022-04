Lauro de Freitas: rua alaga e passageiros ficam presos por mais de 7 horas em ônibus

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um grupo de funcionários de uma empresa ficaram presos em um ônibus terceirizado por mais de 7 horas por causa do alagamento na rua Baixa Grande, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações são da TV Bahia.

Ao todo, 12 pessoas, incluindo passageiros e motorista, estavam no coletivo retornando do trabalho por volta da 1h da manhã desta quarta-feira (20) e não conseguiram seguir por causa do nível de água.



Foto: Reprodução / TV Bahia

Com a água acima atingindo as rodas do ônibus, os passageiros preferiram esperar o resgate do Corpo dos Bombeiros. De acordo com passageiros, a água chegou a entrar no veículo.