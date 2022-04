Legado dos Marruá: saiba quando Juma irá virar onça em ‘Pantanal’

Foto: Reprodução | TV Globo

Juma (Alanis Guillen) irá se transformar em onça para se defender do ataque de um caçador no próximo sábado (30). As cenas irão ao ar a partir do capítulo de sexta (29), quando a última Marruá e a sua amiga, Muda (Bella Campos), são ameaçadas por um caçador.