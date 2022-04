Léo Santana fala sobre ponte-aérea para estar Lore Improta e Liz: ‘Saudade aperta’

Estar em casa no mesmo momento se tornou uma tarefa difícil para Léo Santana e Lore Improta, por conta da rotina atribulada, precisam “agendar” um horário para conseguirem se ver. O Gigante, que comemorou o aniversário em Salvador na sexta (22) em cima do pranchão do CarnaSal enquanto a dançarina desfila pela escola Unidos da Viradouro no Rio de Janeiro, contou ao iBahia como vem se organizando para ter um momento a dois.