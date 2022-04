Léo Santana revela data de 1º show na Cidade Baixa após carreira solo

Foto: @mottafotos

Desde que lançou a carreira solo, Léo Santana não realizou um único show na Cidade Baixa de Salvador. O cantor, que nasceu no bairro do Lobato, tem um carinho especial pela região e por isso, durante sua participação do segundo dia de CarnaSal, revelou que esse reencontro está mais próximo do que nunca.

O artista fará um show completo no Subúrbio e a data escolhida foi 22 de maio. Léo não deu detalhes de como será a apresentação mas, disse que está ansioso. As primeiras informações de que a festa será no Clube dos Oficiais. Na sexta-feira (22), o baiano completou 34 anos e recebeu uma homenagem durante a apresentação no pranchão do CarnaSal, com direito a fogos, confete e é claro, bolo para celebrar mais um ano de vida.

Foto: @mottafotos

