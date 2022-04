Letícia Salles comemora amizade com Bruna Linzmeyer em ‘Pantanal’: ‘Presente inesperado’

Letícia Salles, intérprete de Filó em “Pantanal”, apareceu nas redes sociais para celebrar a amizade com Bruna Linzmeyer. Na publicação, a atriz compartilhou diversas fotos durante as gravações da trama.

“Bastidores dessa cena que foi linda e desafiadora. Filó e Madeleine tem em comum muito mais do que o amor pelo mesmo homem. Ambas são uma fortaleza. Corajosas. Livres. Felizes á sua maneira. No momento do parto vemos o quão potente é a união de forças femininas. O quão importante somos umas ás outras, o quanto precisamos nos dar as mãos, nos apoiarmos e fortalecermos essa conexão. Juntas somos mais!”, iniciou.