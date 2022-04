Letsbank abre vagas para diversas áreas

O Letsbank, fintech especializada em soluções bancárias integradas para o universo B2B, anunciou a abertura de vagas para diversas áreas, como crédito, tecnologia, parcerias, financeiro, comercial e muito mais. A empresa, que tem como objetivo oferecer uma experiência bancário simples, integrada e ágil para seus clientes, busca profissionais com DNA inovador, tecnológico e motivado para levar ao empresário as mais completas soluções para seus negócios.

Dentre as oportunidades, destacam-se os cargos de Analista Contábil JR/PL, Analista de Prevenção a Fraudes e PLD/FT Pleno, Analista de Suprimentos SR, Analista SR de Tesouraria/ALM, Auditor, DBA III, Desenvolvedor Mobile IOS, Engenheiro de Dados Sr, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Pessoa Advogada Jr, Pessoa Desenvolvedora Back- end JAVA, Product Owner – Transacionais, entre outras. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função e há opções para pessoas com ou sem experiência anterior.

Além de posições efetivas, há chances para estudantes que estão em busca de um estágio e desejam ingressar no mercado de trabalho. Neste caso, podem se candidatar aqueles matriculados nos cursos de graduação de Administração (todas as modalidades), Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Direito, Design, Economia, Ciências Econômicas, Engenharia (todas as modalidades), Estatística, Física, Game, Matemática, Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia e RH.

De acordo com a fintech, durante o programa os estagiários participarão de um processo de ensino-aprendizagem pensado para quem quer construir carreira no Letsbank. Assim, eles terão a oportunidade de participar de uma trilha de desenvolvimento, autonomia para gerenciar projetos e mentoria com lideranças.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas ou participar do programa de estágio do Letsbank devem acessar o site https://letsbank.gupy.io para cadastrar currículo.