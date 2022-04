Lexa comemora 7 anos de relacionamento com MC Guimê: ‘Escolheria você milhões de vezes’

“Quando eu acordo e sinto o amor que você me dá, sinto que tudo nessa vida tem razão e sentido. Quando eu casei com você naquela igreja eu idealizei dias felizes e abençoados nessa terra… e assim vem sendo. 7 anos de trocas, 7 anos de histórias…O jeito que você me incentiva a voar como um pássaro é o mesmo que dá tanta vontade de voltar pro ninho e ficar com você. Porque de todos do mundo eu escolheria você milhões de vezes e por milhões de motivos. Te amo minha poesia”, escreveu.