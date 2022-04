LG divulga NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A LG é uma das maiores marcas de eletrônicos e eletrodomésticos. A empresa oferece excelentes oportunidades de crescimento. Veja as orientações sobre as vagas de emprego disponíveis e como participar!

LG oferece novas chances de emprego

O Grupo LG foi criado no ano de 1958, fornecendo produtos petroquímicos e celulares, eletrônicos, serviços e finanças, metais e energia. Atuando em quatro unidades nomeadas, que são: Digital Media, Digital Display, Digital Appliance e Mobile Communications.

A companhia disponibilizou mais de 10 cargos em variados setores e regiões. Confira abaixo as vagas ofertadas:

Gerente em E-commerce LATAM – São Paulo;

Analista em Sistema de Desenvolvimento Pl – São Paulo;

Gerente em Customer Experience Latam Linha Branca – São Paulo;

Auditor Interno Sr. LATAM – São Paulo;

Analista Administrativo |Atendimento Executivo | Fluência em Coreano – São Paulo;

Estagiário em Data Analytics – São Paulo;

Gerente em Contas Varejo | POA – São Paulo;

Especialista em Desenvolvimento de Software | Tv | Foco Linguagem C++ – São Paulo;

Programa de Estágio – São Paulo.

Para se candidatar

Para se cadastrar e fazer parte da equipe, os candidatos deverão acessar o site oficial de inscrição e preencher os campos disponíveis, atentando-se aos campos obrigatórios. A empresa busca profissionais comprometidos, proativos, com boa comunicação e liderança, portanto, ressaltando suas qualidades, terá um maior destaque na companhia.

Obs: A companhia disponibiliza além dos salário referente aos cargos, alguns benefícios como, vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, auxílio estacionamento, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida, auxílio farmácia, bolsa auxílio, home office, dentre outros.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Veja as informações diárias divulgadas aqui, no Notícias Concursos!