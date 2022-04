LG Electronics abre NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A LG Electronics, multinacional de eletrônicos, anunciou novas oportunidades de emprego. As vagas abrangem os vários níveis de hierarquia da empresa e estão abertas a candidatos profissionais que atendam aos requisitos da mesma. Veja os cargos e mais informações sobre como concluir seu cadastro.

LG Electronics divulgou novas oportunidades de emprego

De origem Coreana, a LG Electronics surgiu no ano de 1958, e atualmente está entre os destaques do segmento em todo o mundo. A empresa está localizada em diversos países, em todos os continentes. Com novas oportunidades, a LG quer contratar profissionais que atendam às exigências e se encaixem no perfil da companhia. Veja as funções disponíveis:

Gerente de Marketing : superior completo, inglês avançado, experiência em projetos de marca, gestão de projetos, gerenciamento de agências de Marketing e PowerPoint avançado;

: superior completo, inglês avançado, experiência em projetos de marca, gestão de projetos, gerenciamento de agências de Marketing e PowerPoint avançado; Inclusão ao Deficiente Físico : vaga destina a todas as áreas da companhia, basta possuir laudo médico e se candidatar na função desejada;

: vaga destina a todas as áreas da companhia, basta possuir laudo médico e se candidatar na função desejada; Estagiário em Data Analytics : estar cursando nível superior a partir do segundo ano e disponibilidade para atuar durante seis horas diárias de segunda a sexta;

: estar cursando nível superior a partir do segundo ano e disponibilidade para atuar durante seis horas diárias de segunda a sexta; Técnicos de Refrigeração Analistas: experiência em manutenção de equipamentos, superior completo, inglês intermediário, pacote office avançado e experiência em suporte técnico.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos da LG Electronics, os profissionais devem visitar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais sobre o cargo, atentando-se aos requisitos básicos e localidades, a fim de concluir sua inscrição e participar do processo de seleção.

