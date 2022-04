Liberado débito automático Nubank para pagamento de fatura

Clientes do Nubank já podem contar com a função de débito automático para o pagamento de suas faturas. A novidade foi lançada recentemente pela fintech e promete facilitar a vida dos usuários do roxinho (apelido dado ao cartão de crédito do banco digital).

Como ativar o débito automático para pagamento da fatura Nubank?

Os usuários interessados em utilizar a função do débito automático para pagar a fatura do seu cartão devem acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do app, toque no ícone no canto superior esquerdo;

Selecione “Configurar Cartão”;

Ative a opção “Débito automático da fatura” e pronto!

Suas faturas serão pagas com o dinheiro depositado na sua NuConta.

O novo serviço vai processar o pagamento da conta logo pela manhã no dia do seu vencimento. Isso porque, caso ocorra algum erro o usuário poderá acessar o aplicativo do Nubank e finalizar o procedimento de forma manual.

Saldo disponível na conta

Segundo as determinações do Nubank, é importante que o cliente tenha saldo disponível para o pagamento da fatura no dia anterior ao seu vencimento. Desta forma é possível garantir a quitação da dívida sem ricos ou transtornos.

“Vale ressaltar que, caso você queira pagar antecipadamente, por meio de boleto bancário, seu débito automático será pausado, e só irá voltar no mês seguinte. Sendo assim, você mesmo vai precisar efetuar o pagamento manualmente. Como o boleto pode demorar até 3 dias úteis para ser compensado, nós pausamos o débito automático do mês para que não haja pagamento duplicado”, afirma a fintech.

Como mencionado, o recurso do débito automático será um facilitador na vida do usuário que quer garantir o pagamento das suas contas em dia, não correndo o risco de esquecer a data de vencimento e ter que lidar com juros.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank

Desde o seu lançamento, o cartão de crédito do Nubank faz o maior sucesso entre os brasileiros. Isso porque, a ferramenta foi uma das primeiras a ser concedida sem taxas ou anuidade.

As únicas exceções para cobrança de valores ocorrem nos seguintes casos:

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

Com relação a bandeira do cartão, normalmente é emitido pela Mastercard. Para a maioria dos clientes, a ferramenta vem na categoria Gold, podendo evoluir para a categoria Platinum.

O cartão tem cor roxa, assim como é a logo da fintech. Na frente, vem apenas com o nome do cliente impresso. Os dados do produto, como número, CVV, data vencimento, entre outros, fica na parte de trás.

Todavia, o usuário também consegue ver essas informações pelo aplicativo do Nubank, na aba “Meus cartões”. Lembrando que o número do cartão de crédito físico é diferente do número do cartão virtual (possibilidade para quem é cliente).

Como pedir o cartão de crédito Nubank?

De antemão, é necessário atender alguns critérios para solicitar o cartão da instituição financeira, tais como:

Ter mais de 18 anos;

Morar no Brasil;

Ter um celular Android ou iOS, para acompanhar a movimentação da ferramenta pelo aplicativo.

Veja o passo a passo de como solicitar o cartão do Nubank pelo site:

Acesse o site do Nubank (nubank.com.br/cartão); Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e endereço de e-mail; Selecione a forma na qual quer o cartão (sozinho ou com a NuConta); Aceite os termos e a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Veja o passo a passo de como solicitar o cartão do Nubank pelo celular:

Baixe o aplicativo do Nubank em seu celular; Após o download, abra-o e toque em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Feito isto, clique em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.